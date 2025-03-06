مؤشرات البورصة المصرية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي

ارتفعت البورصة المصرية، اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.23% ليصل إلى 30,947.44 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع في جلسة الأربعاء، بعد تراجعه في جلسة الثلاثاء، التي تأثرت بتدهور الأسواق المالية العالمية نتيجة تطبيق التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك، ومضاعفتها على الصين.

وفي جلسة الأربعاء، صعد المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.4% ليصل إلى 30,876 نقطة، بينما هبط في جلسة الثلاثاء بنسبة 0.73% ليغلق عند 30,762.85 نقطة.

كما حققت البورصة المصرية مكاسب في جلستي الأحد والإثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 يوم الإثنين بنسبة 0.42% مسجلًا 30,988.5 نقطة.

أما في جلسة الأحد، التي تزامنت مع أولى تعاملات شهر رمضان 2025 وشهر مارس، فقد حققت البورصة مكاسب كبيرة نسبيًا، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 30,857.77 نقطة.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي EGX 30 كان قد سجل ارتفاعًا بنسبة 2% خلال شهر فبراير الماضي.