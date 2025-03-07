حالات إيبولا في أوغندا ترتفع إلى 14 وتمثل تحديا للعاملين بمجال الصحة

قالت أعلى هيئة أفريقية للصحة العامة، اليوم الخميس، إن حالات إيبولا في أوغندا ارتفعت إلى 14 حالة على مدار الأسبوع الماضي، فيما ظهرت مجموعة حالات جديدة بعد إصابة طفل - 4 أعوام، توفي مؤخرا جراء المرض المعدي.

وقال نجاشي نجونجو المسؤول في المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفين إن تم تأكيد أن ثلاثة من خمسة حالات جديدة هي حالات إيبولا، ويحتمل أن تكون الحالتان الأخريان بإيبولا أيضا.

وذكر المركز أنه ليس هناك رابط وبائي بين المجموعة الجديدة ومجموعة أخرى تضم تسع حالات سابقة بإيبولا، من بينها أول ضحية لتفشي المرض.