 أبو عبيدة: ما لم يأخذه العدو بالحرب والإبادة الجماعية لن يأخذه بالتهديدات والحيل - بوابة الشروق
الخميس 6 مارس 2025 7:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أبو عبيدة: ما لم يأخذه العدو بالحرب والإبادة الجماعية لن يأخذه بالتهديدات والحيل


نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 6:42 م | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 6:42 م

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، التهنئة للعالم الإسلامي، بحلول شهر رمضان المبارك، إن المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له، منذ قليل: "رغم كل محاولات العدو المراوغة آثرنا ولا نزال الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء شعبنا ورغبة لسحب الذرائع، لكن العدو تنصل من الكثير من التزاماته التي هي حقوق أساسية لشعبنا".

وتابع: "المقاومة حرصت على حسن معاملة الأسرى بينما أسرى شعبنا يروون شهادات فظيعة عن معاملة العدو"، مؤكدا: "ما لم يأخذه العدو بالحرب والإبادة الجماعية لن يأخذه بالتهديدات والحيل".

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