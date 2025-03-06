أبو عبيدة: ما لم يأخذه العدو بالحرب والإبادة الجماعية لن يأخذه بالتهديدات والحيل

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، التهنئة للعالم الإسلامي، بحلول شهر رمضان المبارك، إن المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له، منذ قليل: "رغم كل محاولات العدو المراوغة آثرنا ولا نزال الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء شعبنا ورغبة لسحب الذرائع، لكن العدو تنصل من الكثير من التزاماته التي هي حقوق أساسية لشعبنا".

وتابع: "المقاومة حرصت على حسن معاملة الأسرى بينما أسرى شعبنا يروون شهادات فظيعة عن معاملة العدو"، مؤكدا: "ما لم يأخذه العدو بالحرب والإبادة الجماعية لن يأخذه بالتهديدات والحيل".



