- تهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له

- تهديد العدو بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته

وجه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، رسالة إلى المسلمين في أنحاء العالم، قائلا: "نذكر أمة المليارين أن هذا الشعب العربي المسلم (أهالي غزة) يتعرض على مرآكم للإبادة والتجويع ومحاولة التهجير والتصفية، فماذا أنتم قائلون لربكم، وماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم".

وأشار أبو عبيدة، في كلمة له مساء الخميس، إلى التزام المقاومة، أمام العالم وأمام الوسطاء، ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، قائلا: "العالم شاهد كيف حرصت المقاومة على حسن معاملة الأسرى التزاما بأدبيات ديننا".

وأكد أن "ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل"، مردفا: "أقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه، وتهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه".

وحذر عائلات المحتجزين الإسرائيليين، قائلا: "لدينا إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء".

وتابع أبو عبيدة: "نحن في حالة جهوزية ومستعدون لكل الاحتمالات، وتهديد العدو بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته".

وأكد أن الاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل المحتجزين، فضلا عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات، مضيفا: "تهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له، ولن تؤدي للإفراج عن أسراه".