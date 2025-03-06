شهيد ومصابون في خرق إسرائيلي لوقف النار في غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما ألقت طائرة كواد كابتر قنبلة تجاه المواطنين بشكل مفاجئ.

وفي رفح، أطلقت طائرات الكواد كابتر وآليات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين بالقرب من مدرسة القادسية غرب المدينة دون وقوع إصابات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع ستة شهداء انتشال و سبعة إصابات، خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى ٤٨٤٤٦ شهيدا و١١١٨٥٢ مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.