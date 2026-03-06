العراق: إسقاط طائرتين مسيرتين خارج إحدى المنشآت الحيوية في البصرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، بإسقاط طائرتين مسيرتين خارج إحدى المنشآت الحيوية في البصرة.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية: "القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين (درون) خارج إحدى المنشآت الحيوية في محافظة البصرة".

وأضاف أنه "تم إسقاطهما ومعالجتهما من قبل المفارز المختصة دون وقوع خسائر تذكر".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.