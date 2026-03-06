الاتحاد الأوروبي يعلن إجلاء أكثر من ألف مواطن من الشرق الأوسط

أعلنت المفوضية الأوروبية إجلاء أكثر من ألف مواطن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الشرق الأوسط على خلفية التوتر الذي بدأ بالهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إيفا هرنتشيروفا، في بروكسل، الجمعة، ردا على سؤال حول جهود إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي العالقين في المنطقة.

وقالت هرنتشيروفا، إن 17 دولة عضوا طلبت حتى اليوم (الجمعة) دعم آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لتنفيذ عمليات الإجلاء.

وفي هذا الإطار، أشارت المتحدثة إلى تسيير 10 رحلات جوية من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

وأكدت أن هذه الرحلات ستستمر في الأيام المقبلة.

وأضافت هرنتشيروفا، أن أكثر من ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي عادوا إلى بلدانهم عبر هذه الرحلات.

ولا يشمل هذا العدد رحلات الإجلاء التي نظمتها الدول الأعضاء بشكل مستقل دون الاستفادة من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، فيما ترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.