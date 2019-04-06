الهلال الأحمر الكويتي يرسل طائرة مساعدات إغاثية إلى جزيرة سقطرى اليمنية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم السبت، عن إقلاع طائرة محملة بالمعونات الإنسانية للشعب اليمني في جزيرة (سقطرى)، للمساهمة في مد يد العون والتخفيف عن أهالي المنطقة الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة.

وقال المدير العام للجمعية عبد الرحمن العون - في تصريح اليوم - "إن ما تحمله هذه الطائرة، يأتي استكمالا للمساعدات التي قدمت لأهالي الجزيرة عندما تعرضت لإعصار (ماكونو)، موضحًا أن الفريق الميداني في الجمعية، سيوزع خلال زيارته قوارب صيد على الصيادين، كما سيشرف على تركيب لوحات الطاقة الشمسية لنحو 250 منزلا في قرى عدة، إضافة إلى إشرافه ومتابعته للعيادات المتنقلة، التي تقوم بفحص أعداد كبيرة من الأهالي، خاصة في القرى البعيدة التي تنتشر فيها بعض الأمراض الجلدية".

وأوضح أن الحملات المتواصلة التي تقوم بها الجمعية لإغاثة الشعب اليمني، تأتي استجابة فورية وعاجلة لنداء الإنسانية والواجب تجاه الأشقاء في اليمن، وتلبية احتياجاتهم التموينية والطبية، مشيرا إلى أن الجمعية أدت دورا كبيرا في مساعدة أبناء المحافظات اليمنية والتخفيف من معاناتهم.