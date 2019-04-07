الرئيس السنغالي يكلف محمد بون بتشكيل حكومة جديدة

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كلف الرئيس السنغالي ماكي صال، مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء المستقيل محمد بون عبد الله ديون، بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت الإذاعة السنغالية أن الرئيس ماكي صال كلف عبد الله ديون أيضا بشغل منصب وزير الدولة، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تقديم استقالته للرئيس. وينتظر أن يشكل ديون حكومة جديدة، في وقت قريب.

وقال ديون - في تصريح صحفي مساء اليوم - إن الحكومة المرتقبة "ستكون مسؤولة عن قيادة عملية الإصلاح، ومراقبة أفضل للسياسات العامة".

وقد تولى محمد بون، منصب رئيس الوزراء في 6 يوليو 2014، حيث خلف آمناتا توري.