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الرئيس الإيطالي يحث على سرعة إعادة إعمار لاكيلا بعد عقد على تعرضها لزلزال

روما - د ب أ
نشر فى : السبت 6 أبريل 2019 - 12:53 م | آخر تحديث : السبت 6 أبريل 2019 - 12:53 م

طالب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم السبت، بضرورة بأن تبذل البلاد المزيد لتسريع وتيرة جهود إعادة الإعمار في مدينة "لاكيلا" وذلك في الذكرى السنوية العاشرة للزلزال المدمر الذي ضرب المدينة والذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص.

وفي الساعات الأولى من السادس من أبريل 2009، أيقظ زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر السكان في المدينة الواقعة بوسط إيطاليا والقرى المحيطة، ولم يعاد بناء الكثير من المنازل والمبان بعد. وصار وسط مدينة لاكيلا مهجورا إلى حد بعيد ويشبه موقع بناء.

وقال ماتاريلا في بيان، إن الشباب "لهم الحق في إحياء" مجتمعاتهم المتضررة، واصفا إعادة الإعمار بأنه "تحد وطني".

ونظم السكان المحليون مسيرة على ضوء المشاعل في وقت مبكر من اليوم بالمدينة، حضرها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وأضاف ماتاريلا: "لقد جلب الزلزال الموت والدمار، لقد ضرب البلاد بأسرها في مقتل، مخلفا ندوب عميقة ومؤلمة هدأت جزئيا مع الزمن ومع الجهود الإنسانية ولكنها لن تمحى أبدا".

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