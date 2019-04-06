إثيوبيا تشير إلى إمكانية استمرار التحقيق في طائرة بوينج المنكوبة أكثر من عام

تعتزم السلطات الإثيوبية، إصدار تقرير مؤقت بشأن حادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية «بوينج 737 ماكس 8» الذي راح ضحيته أكثر من 150 شخصا في حال استمر التحقيق لما بعد المدة المستهدفة للتحقيق وهي 12 شهرًا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم، أن رئيس المكتب الإثيوبي للتحقيق في الحوادث، أمدي أندواليم، قال في مقابلة صحفية في أديس أبابا اليوم السبت: «الأمر يتوقف على مدى تعقد التحقيق.. وإذا لم نستطع إصدار التحقيق النهائي خلال عام، يمكننا إصدار تقرير مؤقت»، مستشهدًا بإرشادات منظمة الطيران المدني الدولية، مضيفا أن «هذه هي الخطوات المقبلة».

وتابع أنه قبل الإصدار المقرر للتقرير النهائي، سوف يتم تقديم مسودة لشركة بوينج والأجهزة المعنية للتعليق. ورفض تقديم موعدًا لهذا الجزء من العملية.

وكان الحادث وقع في العاشر من مارس الماضي وأسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متن الطائرة من طراز بوينج «737 ماكس 8». ووقع بعد فترة وجيزة من إقلاع الطائرة من أديس أبابا في طريقها إلى نيروبي.