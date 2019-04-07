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الجيش اليمني: مصرع ثمانين من مليشيا الحوثي الإرهابية في تقدم جديد لقواته في الضالع

عدن - أ ش أ
نشر فى : السبت 6 أبريل 2019 - 10:33 م | آخر تحديث : السبت 6 أبريل 2019 - 10:33 م

أعلن الجيش اليمني، إحراز قواته في شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدما في القتال الذي يخوضه ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني إن وحدات من الجيش اليمني مدعومة، بقوات من الحزام سيطرت على حصن شداد الإستراتيجي والجبال المجاورة له شمال منطقة مريس.

وأضاف المصدر العسكري اليمني إن 80 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية لقوا مصرعهم في المواجهات، إضافة إلى خسائر في العتاد الحربي للمتمردين، من بينها، ثلاثة عربات قتالية ودبابة وعربة BMB ومخزنا للذخيرة والأسلحة .

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