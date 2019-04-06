البرلمان الألماني يعتزم حظر حمل السلاح داخله

تدرس إدارة البرلمان الألماني "بوندستاج" حظر حمل الأسلحة داخل مقاره.

ذكرت ذلك شبكة تحرير الصحف الألمانية "آر إن دي" الجمعة مستندة إلى مسودة لجلسة المسؤولين البرلمانيين أعضاء اللجان الأمنية والتي ستنعقد يوم العاشر من شهر أبريل الجاري.

وحتى الآن لا توجد لوائح بشأن اصطحاب الأسلحة وغيرها من الأشياء الخطرة إلى داخل مباني البوندستاج.

وقالت المصادر الإعلامية إن التشريع المعتزم يأتي على خلفية حادثة كان بطلها مساعد لأحد أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا اكتشفت معه سكين خلال زيارة للمفوضية الأوروبية في بروكسل ، زعم في أعقابها أنه كان يسلمها دائما على بوابة البرلمان الألماني قبل دخوله.

وجاء في مقترح التشريع المزمع: "وفقا للفقرة الرابعة من البند الرابع في لائحة دخول المجلس فإنه من غير المسموح به حمل أسلحة أو ذخيرة أو مواد متفجرة أو مواد خطرة أو أدوات خطرة إلى مقار وممتلكات البرلمان الألماني".

وأضافت المصادر الإعلامية أن هذا يعني تحديدا الأسلحة النارية والسهام والأقواس والنبال والمقاليع والألعاب على شكل أسلحة وأجهزة التخدير والعبوات الغازية وأجهزة الرذاذ والسكاكين.