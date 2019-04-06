تونس والبنك الإسلامي يوقعان اتفاق تمويل بمبلغ 119 مليون يورو لمشروع نقل الغاز الطبيعي

وقّع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار على اتفاقية ضمان تمويل خاصة بمشروع نقل الغاز الطبيعي بمبلغ قيمته 119 مليون يورو أي ما يعادل 400 مليون دينار تونسي.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية - في بيان الجمعة - أن التوقيع جاء على هامش الاجتماعات السنوية 44 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة حاليا بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ويهدف المشروع إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز الطبيعي لضمان إنتاج الكهرباء من ناحية وتقليص الفجوة بين المناطق فيما يتعلق بتوفير خدمات الطاقة لكل الجهات من ناحية ثانية.

وأكد وزير الاستثمار التونسي - في هذا الصدد - على متانة العلاقات القائمة مع البنك الإسلامي للتنمية وكافة مؤسساته، وثراء التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية شمل معظم المجالات الحيوية، كما بلغت مجمل مساهماته في تمويل المشروعات التنموية بتونس حوالي 11 مليار دينار تونسي لتمويل 44 مشروعا حكوميا منذ بدء التعاون بين الجانبين، فضلا عن تمويل عمليات التجارة الخارجية والقطاع الخاص وتأمين الاستثمار، مشيدا في هذا السياق بالدور الهام الذي لعبه البنك في دعم قطاع الطاقة من خلال مساهمته في تمويل 7 مشروعات بقيمة 2،7 مليار دينار.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية استعداد مجموعته لمواصلة دعم جهود تونس في التنمية الشاملة، الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة.