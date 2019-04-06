قال وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد عبد الله القصبي، إن وفد سعودي رفيع المستوى مكون من 118 مسؤولًا، توجه إلى العراق قبل يومين؛ لتدعيم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة، أن مبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة والعراق ساهمت في كسر الفتور الذي اكتسحت به العلاقات الثنائية خلال الـ27 عامًا الماضية.

وتابع أن المملكة ستستضيف وفد عراقي بقيادة رئيس الوزراء العراقي خلال 3 أسابيع؛ لتوقيع 13 اتفاقية لتلبية احتياجات العراق من الطاقة والكهرباء والمياه والمواد البترولية وتسهيل إجراءات السفر بين الشعبين، مشيرًا إلى توجيه ولي العهد بافتتاح 4 قنصليات في العراق، أحدهم افتتحت أمس في بغداد.

وواصل أن العراق مر بحروب كثيرة خلال العقود الأربعة الماضية أرهقت شعبه، لكن لديه كل الإمكانيات للنهوض بمرحلة أخرى، لافتًا إلى توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص قرض بمليار دولار لدعم التنمية في بغداد.