وزير بريطاني يدعو لدراسة المقترحات حول استفتاء ثان بشأن «بريكست»

جدد وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، دعوته لدراسة المقترحات بشأن إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأقر بأن كلا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يشعران بالاستياء من الطريق المسدود الذي وصلت إليه بريكست ، نظرا لغياب الوضوح بشأن الخطوات المقبلة قبل قمة رئيسية تعقد يوم الأربعاء.

وقال هاموند للصحفيين في بوخارست قبل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي: "أتفهم أن الزملاء في الاتحاد الأوروبي شعروا بالضيق إلى حد ما نظرا لأن العملية طالت.. ونحن أيضا سئمنا من أننا لم نتمكن من الانتهاء منها في وقت مبكر جدا"، مضيفا أن النقاشات بين حكومته وحزب العمال المعارض جارية وكل "الاحتمالات" مفتوحة.

وعند سؤاله بشأن فرصة إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من التكتل، قال هاموند "إننا يجب أن نحاول الانتهاء من هذه العملية في البرلمان ولكن يجب أن نكون منفتحين لتقديم اقتراحات قدمها آخرون"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" للأنباء.

وكان وزير المالية قد أبدى اليوم تفاؤله إزاء المحادثات التي ستجريها الحكومة مع حزب العمال المعارض بشأن ايجاد مخرج لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال هاموند إن النقاشات مع حزب العمال ستتواصل، مضيفا: "أنا متفائل بأننا سنتوصل إلى أي نوع من الاتفاق".

وتابع هاموند بالقول إن نهج الحكومة يتمثل في الذهاب إلى المحادثات بلا خطوط حمراء وبموقف غير متحيز.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عرضت على المعارضة التوصل إلى حلول توافقية بشأن اتفاق الخروج الذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات، ويتألف الاتفاق من اتفاقية الخروج ووثيقة بشأن العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويستبعد الاتحاد الأوروبي إجراء تعديلات على نص الاتفاقية، فيما لا يسري هذا الموقف على الإعلان السياسي بشأن مستقبل العلاقات.

ومن الجدير بالذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء، لمناقشة طلب بريطاني لتمديد موعد خروج بريطانيا إلى الثلاثين من يونيو المقبل.