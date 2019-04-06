نائبة رئيس البرلمان الأوروبي: خروج بريطانيا يجب ألا يكون «قصة بلا نهاية»

أعربت ايفلينه جيبهارت، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، عن رفضها لتجديد تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ما لم تعلن لندن بشكل محدد عن خطواتها اللاحقة في هذا الشأن في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قالت السياسية الألمانية: "في الواقع، نحن لا نريد خروج بريطانيا، ولا خروجا غير منظم على أي حال، لكننا لا يمكن أن نقبل أن يتحول الأمر إلى قصة بلا نهاية".

يذكر أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل الجاري، الموافق يوم الجمعة المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعثت بخطاب إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، ناشدته فيه تمديد موعد خروج بريطانيا إلى 30 يونيو المقبل.

وفي المقابل، دافع توسك عن التمديد المرن لموعد الخروج واقترح 12 شهرا، ومن المتوقع أن يصدر قرار في هذا الشأن خلال قمة أوروبية استثنائية مقررة في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت جيبهارت، التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "سواء أكان الموعد المقترح من ماي أو من توسك، فإن أيا من هذه التواريخ لن يكون مقبولا في حال لم يتم الإعلان بحلول 12 أبريل الجاري عن الوجهة التي ستسير أليها الرحلة لاحقا".

وأوضحت جيبهارت أنه إذا استمر الموقف غير القاطع للبرلمان والحكومة في بريطانيا برفض أو قبول عملية الخروج: "فلا يمكننا التمديد، فهذا ممكن فقط إذا كان هناك إعلان واضح".

واختتتمت جيبهارت تصريحاتها بالقول إنها مستعدة للانتظار حتى نهاية العام، "لكن فقط إذا كان من الواضح أنه سيكون هناك حل".