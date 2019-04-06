مسؤول كبير فى فيسبوك يدلى بشهادته بالكونجرس بشأن القومية البيضاء والرقابة

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أكدت شركة فيسبوك الأمريكية العملاقة للتواصل الاجتماعي الجمعة أن مسؤول كبير بها سيدلي بشهادته مرتين الأسبوع المقابل أمام الكونجرس الأمريكي بشأن الرقابة على منصة التواصل الاجتماعي والمخاوف بشأن قومية تفوق العنصر الأبيض على الإنترنت.

وسوف يدلي بشهادته نيل بوتس مدير السياسة العامة ، الذي وصفته فيسبوك بأنه الشخص الذي يدير الفريق الذي يتولى كتابة سياسات محتوى الشركة ، يوم الثلاثاء المقبل أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب وأيضا يوم الأربعاء المقبل أمام لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وسيرأس جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ تيد كروز السناتور الجمهوري الذي ينتقد بشدة شركات التكنولوجيا الكبرى، وسيكون عنوان الجلسة "كبت حرية التعبير: الرقابة التكنولوجية والحديث العام".

وتعرض موقع فيسبوك مؤخرا لانتقاد شديد بعدما تم استخدام أداة الموقع للبث الحي من جانب مهاجم مذبحة مسجدي نيوزيلندا في كرايستشيرش لنقل وقائع جريمته.