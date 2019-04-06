الفلبين: نجاة رهينة إندونيسي من جماعة إرهابية ومقتل اثنين آخرين جنوبي البلاد

أفاد مسئولون في الفلبين، اليوم السبت، بتمكن رهينة إندونيسي من الإبحار هربًا من جماعة (أبو سياف) الإرهابية في جزيرة "سيميسا" بمقاطعة (سولو) جنوبي البلاد، بينما غرق آخر أثناء المحاولة، فضلًا مقتل رهينة ماليزي إثر إطلاق النار عليه من الخلف.

وقال المتحدث العسكري الإقليمي الكولونيل جيري بيسانا - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "إن الرهائن الثلاثة حاولوا الهرب في عمليات إنقاذ منفصلة على مدار اليومين الماضيين من قبل البحرية الفلبينية".

وأضافت الشبكة أن البحرية الفلبينية أطلقت النار على 3 من مسلحي (أبو سياف)، حيث كانوا يحاولون ملاحقة الرهينتين الإندونيسيتين في عرض البحر، بينما نقل الرهينة الماليزي جوا بعد إطلاق النار عليه إلى المستشفى في مدينة "زامبوانجا"، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

وأشارت الشبكة إلى أنه لا يزال هناك 3 رهائن آخرين على الأقل لدى الجماعة الإرهابية التي تدرجها الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين كمنظمة إرهابية، حيث أنه من بين الرهائن المحتجزة مراقب طيور هولندي الجنسية كان قد اختطفه مسلحو التنظيم المتطرف في عام 2012.