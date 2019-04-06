روسيا وأرمينيا تقدمان مساعدات إنسانية عاجلة لضحايا الفيضانات في إيران

أعلنت الخارجية الروسية اليوم السبت، أن وزارتي الطوارئ في روسيا وأرمينيا، ستقدمان مساعدات إنسانية لضحايا الفيضانات القوية التي ضربت إيران مؤخرًا.

وأضافت الخارجية الروسية - في بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تلبية لنداء الاستغاثة الإيراني تقرر إرسال أكثر من 4 آلاف قطعة من المواد الضرورية، وذلك بواسطة وزارتي حالات الطوارئ في روسيا وأرمينيا.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى نحو 70 قتيلا، وتضرر منها عشرات الآلاف من السكان.