السبت 6 أبريل 2019 7:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟
النتـائـج تصويت

روسيا وأرمينيا تقدمان مساعدات إنسانية عاجلة لضحايا الفيضانات في إيران

أ ش أ
نشر فى : السبت 6 أبريل 2019 - 7:09 م | آخر تحديث : السبت 6 أبريل 2019 - 7:09 م

أعلنت الخارجية الروسية اليوم السبت، أن وزارتي الطوارئ في روسيا وأرمينيا، ستقدمان مساعدات إنسانية لضحايا الفيضانات القوية التي ضربت إيران مؤخرًا.

وأضافت الخارجية الروسية - في بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تلبية لنداء الاستغاثة الإيراني تقرر إرسال أكثر من 4 آلاف قطعة من المواد الضرورية، وذلك بواسطة وزارتي حالات الطوارئ في روسيا وأرمينيا.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى نحو 70 قتيلا، وتضرر منها عشرات الآلاف من السكان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك