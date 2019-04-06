مصرع وإصابة شخصين جراء هبوط اضطراري لمروحية بولاية فلوريدا الأمريكية

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر بجروح متفاوتة، اليوم السبت، جراء هبوط اضطراري لمروحية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم، أن عطل فني في محرك مروحية أدى إلى هبوطها بشكل اضطراري بولاية فلوريدا الأمريكية، مما أسفر عن مصرع شخص يبلغ من العمر 72 عاما جراء اختراق شفرات المروحية للسيارة التي كان يقودها نجله الذي أصيب أيضا بجروح متفاوتة في هذا الحادث.

وأعلنت المنظمة الفيدرالية للطيران أنها قامت بإجراء تحقيقات لمعرفة ملابسات هذا الحادث، خاصة أنها تعرضت قبل 4 أيام من الحادث لعطل فني مشابه، موضحة أن الطيارين اللذين كانا في الطائرة مدربان بشكل عالي.

ومن جانبه، قال أحد الطيارين الذين لم يتعرضا للإصابة: "حاولت الهبوط في بقعة من الحشائش الخضراء، ولكن المروحية استمرت بالانحدار حتى ارتطمت بعمود الكهرباء، واصفا هذا الأمر ب"المخيف".