قائد المنطقة الغربية بالجيش الليبي : ندافع عن قضية الشعب ونسعى لاستقرار بلادنا

قال قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الليبي اللواء عبد السلام الحاسي، :" إننا ندافع عن قضية الشعب الليبي ونسعى لاستقرار بلادنا".

وأضاف الحاسي، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز"عربية، مساء اليوم السبت: "أننا نواجه جماعات من تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي" ، وتابع :" لدينا تواصل مع العديد من التشكيلات المسلحة وهي بانتظار دخولنا العاصمة طرابلس".

وكان الجيش الوطني الليبي، قد أعلن في وقت سابق إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن سيطرت قواته على مدينتي صرمان وغريان.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوات الجيش بالتقدم تجاه العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عملية غرب البلاد للقضاء على الإرهاب.