تونس تجدد التزامها بالمعاهدات وبرامج العمل الدولية الخاصة بالسكان والتنمية

جددت تونس التزامها بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ونتائج مراجعاته الدورية، وما انبثق عن إعلاني القاهرة وأديس أبابا حول السكان والتنمية لعام 2013 وبأهداف التنمية المستدامة 2030، وبكافة المعاهدات وبرامج العمل الدولية ذات الصلة.

وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال مشاركة تونس في فعاليات الدورة 52 للجنة السكان والتنمية للأمم المتحدّة المنعقدة بنيويورك في الفترة من 1 إلى 5 أبريل الجاري، والتي أكدت خلالها سعيها لدعم المكاسب التي تم تحقيقها في مجال النهوض بقضايا السكان والصحة الإنجابية والتي من بينها الوصول إلى الخدمات، ودعم الموارد لتحقيق التنمية والتماشي مع تغير السلوك الإنجابي ومؤشرات الخصوبة وتأثيراتها على الزيادة السكانية، إيمانا منها بأن الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع وبدون أي تمييز، يساهم في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.