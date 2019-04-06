أوباما يدعو من ألمانيا شباب العالم إلى مزيد من المشاركة

دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال لقاء مع النشء في ألمانيا الشباب إلى المشاركة في أحداث العالم بصورة أكبر والتدخل فيها بقوة.

وقال أوباما اليوم السبت في برلين خلال احتفالية مع طلاب مدرسة "إي إس إم تي" الخاصة، إن الشباب مطالب بتغيير العالم ، مضيفا القول: "ويمكنكم تغيير العالم".

وأضاف أوباما للشباب: "أنتم لا تتركون أجدادكم أو جداتكم يقررون نوع الملابس التي تلبسونها ولا الموسيقى التي تسمعونها، فلماذا يقررون هم شكل العالم الذي تعيشون فيه؟".

وأوضح أوباما أن على الشباب أن يشاركوا في التوجهات السياسية، وحين يتعلم الناس من بعضهم يتغير العالم.

وذكر أوباما أن وسائل التواصل الاجتماعي هي شبكة تتيح تغييرا على مستوى العالم، ولكن هذه الوسائل تروج أيضا للتضليل ويمكن أن تتسبب في صراعات.

وبين أوباما أن أوروبا في حال جيدة وأن مستويات المعيشة فيها من أعلى المستويات وبها تعليم جيد وديمقراطية راسخة، ولكن: "نحن نعيش في أوقات غير آمنة"، فهناك قوى ذات نفوذ تريد تدمير هذا المستوى.