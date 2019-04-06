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الشرطة الإسبانية تعتقل 46 شخصًا اصطحبوا سائحين إلى حانات للحشيش

د ب أ
نشر فى : السبت 6 أبريل 2019 - 7:12 م | آخر تحديث : السبت 6 أبريل 2019 - 7:12 م

اعتقلت السلطات الإسبانية، عشرات الأشخاص في برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا، بسبب ما تردد عن اصطحابهم سائحين إلى حانات غير قانونية للحشيش (القنب).

ونقلت صحيفة «إل بايس» اليوم السبت، عن الشرطة قولها إن الأشخاص الـ 46 اقتربوا من السياح في برشلونة وأظهروا لهم كيف يمكنهم شراء واستهلاك الماريجوانا والحشيش.

وذكرت الصحيفة أن تلك المجموعة كانت تنشط في المدينة القديمة وخاصة في حي "جوتيك" الشهير، الذي يشهد العديد من "الأندية" غير المصرح لها ببيع القنب.

وبدأت العملية في مارس وانتهت باعتقالات حول منتزه "لا رامبلا" في المنطقة الوسطى.

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