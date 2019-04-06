بريطانيا تحذف الإشارة إلى الاتحاد الأوروبي من جوازات سفرها الجديدة

قد يكون البريطانيون قد تجاوزوا تاريخ التاسع والعشرين من مارس الذي كان قد تم تحديده للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن جوازات السفر البريطانية التي صدرت منذ هذا التاريخ لم تتضمن بالفعل أي اشارات إلى التكتل.

وقالت سوزان هيندل بارون لوكالة أنباء "برس أسوسيشن" البريطانية: "لقد تفاجأت، نحن مازلنا أعضاء بالتكتل". وكانت قد نشرت في السابق في تغيريدة صورة تقارن بين جوازي سفرها القديم والحديث.

وبحسب وزارة الداخلية البريطانية، لايزال يمكن أن تحمل بعض الجوازات كلمتي "الاتحاد الأوروبي" على الغطاء الأمامي، نظرا لأنه يجرى استخدام المخزون القديم من جوازات السفر، وبمجرد خروج بريطانيا من التكتل، فإنه لن يتم إستخدام جوازات السفر القديمة.

وقالت الوزارة في بيان إن نسختي جواز السفر ساريتان، مضيفة أنه لا يمكن للمواطنين اختيار ما إذا كانوا يودون أن تكون الكلمتان مدرجتين من عدمهما.

وبحلول نهاية العام، سوف يتغير لون جوازات السفر من الخمري إلى الأزرق الداكن، وهو لون جوازات السفر البريطانية قبل أن تصبح مثل جوازات سفر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

كان من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، لكنها طلبت تمديدا بعدما لم يقر البرلمان اتفاق انسحاب كانت الحكومة البريطانية تفاوضت عليه مع بروكسل لتقليل العراقيل.

وحاليا موعد خروج بريطانيا هو 12 أبريل رغم أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تدرس طلبا جديدا بالتمديد من جانب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي طلبت تمديدا حتى 30 يونيو، بينما اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تمديدا مرنا لمدة عام.