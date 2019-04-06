جماعات حقوقية تدعو أمريكا وبريطانيا وفرنسا لنشر تقارير عن محاكمة خاشقجي

دعت جماعات حقوقية، كلا من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم الجمعة، إلى نشر تقارير علنية مفصلة عن المحاكمة السعودية السرية لأولئك المشتبه بقتلهم الصحفي جمال خاشقجي، وذلك في رسائل نشرت اليوم الجمعة.

ووفقًا للرسائل الموجهة إلى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإنه يتعين على الحكومات أن تتأكد من أنها لا توفر غطاء لمحاكمة "زائفة " محتملة .

وذكرت هذه الجماعات ومن بينها منظمة مراسلون بلا حدود :"إن القيام بذلك قد يحمل في طياته خطر تمكين السلطات في الرياض من الحكم على مجموعة من الأفراد بأنهم مذنبين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ، مع إخفاء آثار التورط المحتمل لأعلى مستويات الحكومة السعودية".