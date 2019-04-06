سويسرا تمثل المصالح الأمريكية في فنزويلا

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن الولايات المتحدة وسويسرا توصلتا إلى ترتيب يتيح للسويسريين العمل كقوة حماية للمصالح الأمريكية في فنزويلا.

وسحبت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين من فنزويلا التي قطعت حكومتها علاقاتها معها في يناير بعد أن دعمت واشنطن زعيم المعارضة خوان جوايدو ، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الاتفاقية مع سويسرا لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إشعار آخر بأنها نافذة.

وأضافت:"يجب على المواطنين الأمريكيين في فنزويلا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة مواصلة زيارة أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية في دولة أخرى، كلما أمكن ذلك".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تواصل تحذير المواطنين الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا ونصحت المواطنين الأمريكيين الباقين بمغادرة الدولة الأمريكية الجنوبية على الفور.