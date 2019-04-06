السراج: نطمئن المواطنين في مناطق العمليات على أرواحهم وممتلكاتهم

-نكرر الدعوة إلى كل الليبيين بضرورة تغليب مصلحة الوطن لانتشال ليبيا من الأزمة

طمأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحكومة الوفاق، فايز السراج، المواطنين في مناطق العمليات في طرابلس، قائلًا: «نطمئن المواطنين في مناطق العمليات على أرواحهم وممتلكاتهم، ونؤكد للجميع أن هذا الصراع ليس جهويًا أو قبليًا».

وأضاف خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت: «ونكرر الدعوة إلى كل الليبيين في جميع أنحاء البلاد، إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن وتوحيد الصف لانتشال ليبيا من هذه الأزمة».

وتابع: «وأقول للمجتمع الدولي إنه لا يجب أن يساوي بين المعتدي وبين من يدافع عن نفسه، أو بين من يسعى لعسكرة الدولة والملتزم بالدولة المدنية الديمقراطية»، موجهًا كلمة إلى الدول التي تدعم ما وصفه بتقاتل الليبيين: «اتقوا الله وكفوا عن التدخل في شؤوننا، وارفعوا أيديكم عن بلادي، فعلى الباغي تدور الدوائر».

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.