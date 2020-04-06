 محافظ شمال سيناء: الإجراءات الوقائية لقوات حفظ السلام ضد كورونا سليمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ شمال سيناء: الإجراءات الوقائية لقوات حفظ السلام ضد كورونا سليمة

مصطفى سنجر:
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 10:33 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 10:33 م

قال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم التنسيق مع إدارة قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ في تصريح خاص لـ"الشروق"، أنه تم تكليف مديرية الصحة بالتواصل مع إدارة القوات، ومعرفة برامجها للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه اطمأن على سلامة الإجراءات.

وأشار إلى أن معالجة إصابات فيروس كورونا الطبية تتم مركزيا، لافتا إلى أن شمال سيناء لديها من الإمكانيات الطبية ما يسمح لها بتقديم الخدمات الصحية وفيها مستشفى بئر العبد العام المخصص للعزل وتخصيص حجرات في مستشفيات المحافظة المركزية، بخلاف وجود الأجهزة الطبية ومراقبة جميع مداخل المحافظة.


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