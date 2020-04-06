شهد شارع الخان بمدينة طنطا، الذي يعد من أكبر الشوارع التجارية، صباح اليوم الاثنين، تكدسا ملحوظا من المواطنين رغم التحذيرات المشددة من خطورة التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وطالب المواطنون، بتدخل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وسرعة إصدار تعليماته للمسئولين بسرعة إنهاء حالة الازدحام التي يشهدها شارع الخان، ومنع تكدس المواطنين بداخله حفاظا على حياتهم.

كما شهدت أسواق الحكمة والعجيزي بطنطا، زحاما شديدا وتشغيل السوقين في وقت واحد، رغم إلغاء سوق الحكمة منذ فترة طويلة والاكتفاء بنقله للعجيزي، ليشهد السوقان زحاما غير مسبوق في ظل انتشار أنباء عن فرض الحظر الشامل.

فيما شهدت غالبية سنترالات المحافظة زحاما شديدا، وفشل المسئولون في إقناع المواطنين بالتباعد والالتزام بأماكنهم حتى يحين دورهم، بالإضافة لحالة الزحام الشديدة بمحال توزيع المواد التموينية ورفض المواطنين الالتزام بالتعليمات الاحترازية، وتكرر نفس المشهد على غالبية المخابز.