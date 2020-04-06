ألمانيا: تطبيق كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام خلال الأسابيع المقبلة

ذكر رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، أن التطبيق المخطط إطلاقه في الهواتف المحمولة لتعقب انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد قد يكون جاهزا للاستخدام خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وأوضح براون في تصريحات لمحطة "آر تي إل" التليفزيونية اليوم الاثنين أن هذا التطبيق جزء من استراتيجية الخروج من الأزمة للحكومة الألمانية، حتى يمكن تخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي وغيرها من القيود تدريجيا، مضيفا أنه سيُجرى التحدث عن هذه الاستراتيجية بالتفصيل عقب عيد القيامة.

وذكر براون أن من شروط تخفيف القيود زيادة أسرة العناية المركزة في المستشفيات، وكذلك تحسين سبل تعقب المخالطين بالمصابين، وقال: "سيلعب تطبيق التعقب، الذي يتعين أن يمتثل لقواعد حماية البيانات الخاصة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، دورا مهما في ذلك"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية زيادة العمالة في المستشفيات الألمانية.

ويعمل هذا التطبيق المنتظر كأنه كتاب يوميات رقمي، بحيث إنه إذا جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية بالنسبة لصاحب الهاتف الذي عليه التطبيق، يتم إرسال تحذيرات إلى الأشخاص الذين يحتمل أن يكون قد خالطهم في آخر أسبوعين.

وستقوم إتاحة مثل هذا التطبيق على نحو سريع بدور مهم في الحد من انتشار الفيروس عند تخفيف إجراءات تقييد الحياة العامة السارية حاليا في وقت ما.