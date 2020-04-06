رئيسة وزراء نيوزيلندا تطمئن أطفال بلادها: أرنب عيد الفصح سيظل في الخدمة



قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، اليوم الاثنين، في خطاب وجهته لأطفال بلادها خلال مؤتمرها الإعلامي، إن "أرنب عيد الفصح" و"جنية الأسنان" سيظلان في الخدمة بنيوزيلندا، على الرغم من الاغلاق المفروض في البلاد حاليا لمدة شهر لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولا يُسمح في الوقت الحالي في نيوزيلندا إلا بعمل المصالح التجارية التي تعتبر ضرورية للصحة والعيش، كجزء من الاجراءات المتخذة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي وقد يؤدي إلى الوفاة.

وقالت أردرن إنها تلقت أسئلة من جانب أطفال مستائين حول ما إذا كان من الممكن أن يعمل "أرنب عيد الفصح" و"جنية الأسنان" أثناء فترة الإغلاق.

وأضافت: "سيكون من دواعي سروركم أن تعرفوا أننا نعتبر /جنية الأسنان/ و/أرنب عيد الفصح/، عامليَن أساسييَن، ولكنكم بالطبع يمكنكم أن تتصوروا كم انشغالهما في مثل هذا الوقت في المنزل مع أسرهما أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الاطفال يعتقدون أن شخصية "جنية الأسنان" الخيالية، تقوم باستبدال كل سن يسقط من أسنانهم اللبنية بعملات معدنية، تتركها لهم تحت الوسادة أثناء نومهم.