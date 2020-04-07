وزير المالية يعد بدراسة مقترحات المصنعين لتخفيف آثار كورونا

تأجيل سداد التزامات المصنعين ٦ أشهر أبرز المقترحات

وعد وزير المالية، دكتور محمد معيط، عددا من رجال الاعمال، بدراسة عدة مقترحات تقدموا بها له لتخفيف الأعباء على المصنعين الفترة الحالية بسبب اضرار وباء كورونا.

وقال محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، ان المقترحات، تتضمن تأجيل جميع التزامات القطاع للدولة لمدة ٦ أشهر، لحين انتهاء أزمة كورونا، وإعادة النظر فى التقدير الجزافى والحجز الإدارى من قبل الضرائب للوحدات الصناعية، بالإضافة إلى صرف مستحقات المصدرين، وتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية.

وأشار إلى ان وزير المالية وعدهم خلال لقائه معهم عبر الفيديو كونفرانس، بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال لمساندة الصناعات والصادرات المصرية.

وأضاف جنيدى للشروق، إنه سيتم عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع مصلحة الضرائب لحل المشاكل التى تخص التقدير الجزافى والحجز الإدارى للوحدات الصناعية، علاوة على إعادة النظر فى الضريبية العقارية على المصانع، مشيرا إلى انها ضريبة غير موجودة فى الدول الاخرى.

من جهته، قال محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، للشروق، إن القطاع الصناعى يمر حاليا بأزمة بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى ان بعض المصانع توقفت والاخر يعمل بنصف طاقته الإنتاجية.

وبحسب هلال، تم اقتراح استرداد ضريبة القيمة المضافة لأصحاب المنشآت الصناعية، وذلك لتشجيع التصنيع المحلى.

ووافق الوزير خلال الاجتماع، على عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبى لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل، إلى جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك على ٣ شرائح كل شريحة ١٠٪ بدأت من يوليو الماضى وحتى ٥ ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات فى مواجهة الأزمة الراهنة.

وتضمنت المقترحات أفكارا لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، بما يُسهم فى مساندة الصناعات والصادرات، ووعد الوزير بدراستها وعرضها على مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعديلات على قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا على مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.

وأكد معيط، حرص الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات لمساندة القطاع الصناعى، والصادرات المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.

وضم الاجتماع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين؛ وذلك لمناقشة تداعيات أزمة كورونا على الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصرى، ومحرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.