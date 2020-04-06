مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يشيد بدور القوات المسلحة الوطنية في مكافحة كورونا

أشاد مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي بالدور الذي لعبته القوات المسلحة الوطنية في الدول الأعضاء للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعقاب مؤتمر عبر الهاتف لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف اليوم الاثنين.

وقال جوزيب بوريل "إنهم يقدمون إسهاما رائعا.. يقدمون الدعم في مجال النقل واللوجستيات، وبناء المستشفيات في وقت قياسي، ونشر أطقمهم الطبية ودعم الشرطة وغيرها من الخدمات الوطنية".

وتابع بوريل إن وزراء الدفاع ناقشوا أيضا تأثير الوباء على المهام الأمنية المشتركة للاتحاد والعمليات التي يقوم بها في الخارج.

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة جديدة لفرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا التي تعاني من حرب أهلية في بداية الشهر وتحمل اسم "العملية ايريني"، ولكن لم يتم بعد وضع التفاصيل الخاصة بالعملية.

وقال بوريل إنه يأمل في الأيام القادمة أن يتم إصدار قائمة كاملة بالدول الأعضاء في الاتحاد المشاركة بفاعلية في العملية، والتي سوف تشارك بأصول بحرية وأقمار صناعية وجوية والعمل في وسط البحر المتوسط.