رابطة طبية إندونيسية: ما لا يقل عن 25 طبيبا توفوا نتيجة الإصابة بكورونا

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قالت رابطة طبية إندونيسية اليوم الاثنين إن ما لايقل عن 25 طبيبا توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مما يشير إلى مدى تأثر العاملين في مجال الصحة بالفيروس.

وقال هاليك ماليك المتحدث باسم الرابطة الطبية الإندونيسية" 19 طبيا وستة أطباء أسنان لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا".

وأضاف أنه لا تتوافر إحصاءات لعدد المصابين أو من لقوا حتفهم بين العاملين في مجال الصحة بما في ذلك الممرضون.

وطالب الحكومة بالتحلي بالشفافية بشأن أعداد المصابين بالفيروس من العاملين في المجال الصحي.

وقال: "إذا استمر ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس بين العاملين في المجال الصحي، فإن الخدمات الصحية سوف تتعرض لعراقيل، ناهيك عن أنهم يمكنهم نقل العدوى للمرضى و لأسرهم".

وكانت إندونيسيا قد أعلنت تسجيل 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات 2491 حالة. وقد ارتفعت حالات الوفاة بالفيروس بواقع 11 حالة ليبلغ الإجمالي 209 حالات.