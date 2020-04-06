أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 954 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء تفشي الفيروس بها.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، حسبما نشر موقع «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 6343 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 47 حالة وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى تماثل 51 شخصًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 406 أشخاص.