قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه تم إحلال وتجديد خطين لمياه الشرب بمركز مطاي، شمال المحافظة، أحدهما قطر ١٢ بوصة من مرشح ابجاج الحطب وحتى الهماملة التابعة لمجلس قروي حلوة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه قطر ٨ بوصة بقرية أبوان، في إطار خطة الإحلال والتجديد للشركة.

وأضاف الشهاوي، أن الخطوط التي تم إحلالها وتجديدها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 5 آلاف متر وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية ٦ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

وأكد اهتمام الشركة بتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المحطات وخطوط نقل المياه، في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب.