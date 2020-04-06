أظهرت بيانات إحصائية اليوم الاثنين عدم دخول أي صيني إلى كوريا الجنوبية أو مغادرتها في يوم 4 أبريل.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها العدد اليومي للصينيين الداخلين إلى كوريا الجنوبية أو المغادرين منها "صفر" منذ عام 1992 عندما أقامت كوريا الجنوبية والصين علاقاتهما الدبلوماسية.

وترى الحكومة الكورية الجنوبية أن الانخفاض الحاد في عدد الصينيين الداخلين إلى كوريا الجنوبية أو المغادرين منها، يرجع إلى الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل قيود الدخول.

وطبقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل، لم يدخل أي صيني إلى كوريا الجنوبية من الصين أو يغادرها إلى الصين لمدة 24 ساعة منذ منتصف ليلة يوم 3 أبريل.

وخلال السبعة أيام الأخيرة، وصل العدد اليومي للصينيين الداخلين إلى كوريا الجنوبية، إلى أعلى مستوى له مسجلا 464 شخصا في يوم 29 مارس، لكنه تراجع إلى صفر في يوم 4 أبريل.

وسجل عدد الصينيين المغادرين من كوريا الجنوبية متوجهين إلى الصين 175 شخصا في يوم 1 أبريل وهذا أعلى مستوى له خلال الفترة المذكورة وانخفض إلى صفر في يوم 4 أبريل.