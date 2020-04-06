قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر ستمر بفترة صعبة، بالنسبة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إذا لم يلتزم المصريون بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس والبعد الجسدي.

وطالب «جبور» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأحد، المواطنين داخل مصر بأن يكونون مسؤولين بجانب مسؤولية الدولة، مشيرًا إلى أن التجمعات مازالت موجودة في بعض الشوارع.

وأوضح أن بعض المصريين يتخذون الأمر بشكل هين ولا يدركون خطورة الوضع بالنسبة لفيروس «كوفيد - 19»، قائلًا إن الدولة تتخذ الإجراءات الاحترازية لتؤخر الفترة الصعبة ويتم الاستعداد بشكل أفضل للأزمة في مصر.

وتابع: «على الأفراد أن يلتزموا وإذا لم يلتزموا فإن الفترة الصعبة ستأتي إلى مصر، وعليهم اتخاذها بشكل جدي لأن الوضع خطر على مستوى العالم»، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات بـ«كورونا» داخل إقليم شرق المتوسط تجاوزت 73 ألف إصابة، فضلًا عن تسجيل نحو أربعة آلاف وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، تسجيل 103 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 7 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1173 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم 247 متعافيًا.

