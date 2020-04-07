 نهاية الأزمة.. اتحاد الكرة يصرف 3 ملايين و600 ألف جنيه للحكام - بوابة الشروق
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نهاية الأزمة.. اتحاد الكرة يصرف 3 ملايين و600 ألف جنيه للحكام

محمود عيسى
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 11:49 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 11:49 م

أنهت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، الأزمة التي تفجرت في الأيام الماضية، بسبب عدم حصول حكام الدوري، على مستحقاتهم المتأخرة.

وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، الجديد والذي تم اسناد له المهمة بعد استقالة جمال الغندور، قال مساء اليوم الإثنين في تصريحات تلفزيونية:" صرفنا 3 ملايين جنيه و 600 ألف لمستحقات الحكام".

وأضاف: "حصلنا على وعد من اتحاد الكرة بصرف مستحقات شهر ديسمبر ويناير وفبراير، قبل حلول شهر رمضان".

واشتعلت في الأيام الماضية، أزمة كبرى بين حكام الدوري، ومسئولي اللجنة الخماسية، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، حيث اتهم البعض اتحاد الكرة بأنه تجاهل حق الحكام من اجل صرف ملايين الجنيهات من أجل تنفيذ تطبيق تقنية الفيديو في الدوري.

 


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