قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن هناك 300 ألف فرد تمريض يعملون كجنود ومحاربون ضد فيروس كورونا، ويقومون بدورهم على أكمل وجه، منوهة بأنهم مجهزون ومدربون للتعامل مع كورونا.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن جميع المستلزمات متوافرة بجميع مستشفيات العزل بنسبة 100%، معلقة: "أفراد التمريض بيقعدوا في المستشفيات بالـ15 يوما بعيدًا عن أهاليهم، وهناك طلبات من التمريض للتطوع مجانًا".

ونصحت المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مضيفة: "من فضلكم أقعدوا الفترة دي في بيوتكم، ويجب الحرص على النظافة الشخصية وتناول المشروبات والأطعمة التي تزيد من المناعة، والامتناع عن القبلات والأحضان لمنع انتشار الفيروس ونعدي على خير".

