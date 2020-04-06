قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن مهمة الوزارة هي تلبية احتياجات القوات المسلحة من الذخائر والمعدات، وتستغل فائض طاقتها الإنتاجية بمنتجات مدنية.

وأضاف "بكر"، في مداخلة مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن مصنع 45 و 18 و 81 بدأوا في المساندة في أزمة كورونا من خلال تصنيع المطهرات والكمامات.

وأوضح أن المطهرات موجودة بمنافذ الإنتاج الحربي على مستوى محافظات الجمهورية، والخط الساخن 19827 لتلقى الاستفسارات من المواطنين حول تواجد المطهرات.

وأشار إلى أنهم يحاولون تلبية جزء كبير من احتياجات السوق، منوهًا بأن الوزارة تعمل بكل طاقتها لتزويد الطاقة الإنتاجية من الكحول والكمامات بشكل ملموس.

