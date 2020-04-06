مقتل وإصابة 39 من عناصر طالبان في غارات جوية جنوب أفغانستان



أفاد الجيش الأفغاني بأن 39 على الأقل من مسلحي حركة طالبان سقطوا بين قتيل وجريح في سلسلة من الغارات التي شنتها القوات الأفغانية على إقليمي أوروزجان وزابل جنوب أفغانستان.

وذكر فيلق 205 أتال التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية اليوم الاثنين- أن القوات الأفغانية شنت غارة جوية لصد هجوم لطالبان في مدينة ترينكوت بإقليم أوروزجان مما أسفر عن مقتل 6 مسلحين وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف البيان أن غارة مشابهة قتلت 6 من عناصر طالبان وأصابت 4 آخرين في إقليم أوروزجان.

وكانت قوات الأمن الأفغانية قد شنت في وقت سابق غارة جوية على منطقة أرجنداب في إقليم زابل أسفرت عن مقتل 21 من عناصر حركة طالبان التي لم تعلق على هذه التقارير حتى الآن.