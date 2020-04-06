تونس: 22 حالة وفاة وقرابة 600 إصابة بكورونا خلال شهر

اقترب عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تونس إلى الوصول من 600 حالة.



وتشهد تونس حالة من الاستقرار النسبي في تزايد نسبة الإصابات المؤكدة يوميا، إلا أن وزارة الصحة تتوقع أن يشهد شهر أبريل الجاري ذروة تفشي الفيروس.



وجاءت أولى التحاليل للفيروس إيجابية في الثاني من مارس الماضي لمواطن عائد من إيطاليا، لكنه أعلن عن شفائه في وقت سابق.



واليوم، أعلنت الوزارة عن تسجيل 22 إصابة مؤكدة جديدة، ليصبح إجمالي عدد المصابين 596 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 22 حالة.



وأجرت المختبرات الوطنية 7725 تحليلا على عينات جرى اختيارها بشكل موجه، حتى أمس الخامس من أبريل.



وتخطط الحكومة لإجراء تحاليل مكثفة انطلاقا من العاشر من الشهر الجاري بواقع 400 ألف تحليل في مسعى لحصر الإصابات المؤكدة.



ومددت تونس فترة الحجر الصحي حتى يوم 19 من الشهر الجاري، وليس واضحا ما إذا كانت ستلجأ بعدها إلى التمديد للمرة الثانية.