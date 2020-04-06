الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بأن تشهد بلاده استقرارا في أزمة كورونا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بأن تشهد الولايات المتحدة "استقرارا" في أزمة فيروس كورونا في بعض من أشد المناطق تضررا من تفشي الفيروس في البلاد.



وقال ترامب - وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الاثنين - إن تراجع عدد الوفيات في ولاية نيويورك قد تكون علامة إيجابية، مضيفا أن أحدث البيانات تشير إلى أن ما توقعناه بالنسبة لأعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا ربما كان "أقصى تقدير".



وأعلنت نيويورك لأول مرة منذ أسبوع، تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق، ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة، وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.