 أبو ريدة: تعاقدنا مع أجيري لبناء جيل جديد للمنتخب.. والبدري أمامه نفس الفرصة - بوابة الشروق
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أبو ريدة: تعاقدنا مع أجيري لبناء جيل جديد للمنتخب.. والبدري أمامه نفس الفرصة

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
محمود عيسى
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 2:50 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 2:50 ص

أعترف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قرار التعاقد مع المدرب السابق لمنتخب مصر، المكسيكي خافيير أجيري، لقيادة الفراعنة، كان بهدف إعداد جيل جديد قادرًا على التأهل والمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وقال أبو ريدة خلال إستضافته على قناة "أون تايم سبورتس" :" لأكن صريحًا، تعاقدنا مع أجيري، لأن كان هناك توجه في اتحاد الكرة، ببناء جيل جديد تحضيرًا لمونديال 2022، وهذا يلاحظ في مباراة المنتخب أمام تونس ، والذي شهدت تواجد 3 لاعبين صاعدين وهم مصطفى محمد وطاهر محمد ومحمد محمود".

وأضاف:" بعد حصول مصر على شرف تنظيم أمم إفريقيا 2019، التقيت مع أجيري بحضور أحمد شوبير وحازم إمام، عرضوا عليه التفكير في الوجوه القديمة، المنتخب في ذلك الوقت لم يكن جاهزًا بالشكل الكافي لهذه البطولة".

وأكمل:" حصلنا على بطولة إفريقيا 7 مرات، لذا كان هناك توجه بإعداد جيل يستطيع التأهل والمشاركة في كأس العالم 2022، أجيري لم يحالفه التوفيق".

وأختتم:" في الوقت الراهن، حسام البدري، أمامه فرصة الاعتماد على جيل جديد للمنتخب، الأهم أن يتعود اللاعبين على حضور الجماهير".


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