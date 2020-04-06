وزير بريطاني: جونسون لا يزال مسؤولا عن الحكومة رغم خضوعه لفحص كورونا بالمستشفى

قال وزير المجتمعات المحلية البريطاني روبرت جنريك إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لايزال "مسؤولا للغاية" عن الحكومة البريطانية، على الرغم من دخوله المستشفى، وسوف يعود إلى مكتبه في داونينج ستريت قريبا، حسبما قال أحد وزرائه اليوم الإثنين.

وأضاف جنريك ، في تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إنه يعمل بجد للغاية، ويقود الحكومة، ويتم إطلاعه على المستجدات باستمرار".

ونُقل جونسون 55 عاما إلى المستشفى أمس الأحد للخضوع لفحوص. وقال مكتبه إنه عانى من "أعراض مستمرة" بعد 10 أيام من ثبوت إصابته بفيروس كورونا" مضيفا أن دخوله المستشفى هو "خطوة احترازية".

وقال جنريك: "من الواضح اليوم أنه في المستشفى يخضع للفحوص، لكنه سيظل مطلعا على ما يحدث، والاضطلاع بالمسؤولية عن الحكومة".

وأضاف: "أنا متأكد من أن هذا أمر محبط للغاية بالنسبة له، بالنسبة لشخص مثل بوريس، الذي يريد أن يكون عمليا في إدارة الحكومة من الجبهة، ولكن مع ذلك فهو لا يزال مسؤولا للغاية عن الحكومة".

وسجلت بريطانيا نحو 5 آلاف حالة وفاة من إجمالي نحو 50 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى أمس الأحد، مما يجعلها واحدة من الدول الأكثر تضررا.

ويقول خبراء حكوميون في تقديراتهم إن هناك مئات الآلاف من المصابين.

وانتقد العديد من خبراء الصحة، الاستجابة البطيئة من ناحية الحكومة إزاء الأزمة، وانخفاض مستوى إجراء فحوص الفيروس وضعف توفير أسرة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الاصطناعي ومستلزمات الحماية.

وما يزيد الضغط على جونسون، تحذير بعض اليمينيين في حزبه الحاكم "المحافظين" من أن بريطانيا تواجه انهيارا اقتصاديا، ما لم تخفف من القيود التي تقترب من الإغلاق قريبا.