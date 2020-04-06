المغرب: 11 حالة وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 130 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1120 حالة.

وأفاد بيان وزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3984 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي - في تصريح صحفي - أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 80 حالة، فيما تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 81 حالة.

وأهابت وزارة الصحة، في بيانها، بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.