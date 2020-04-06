جونسون من المستشفى: أتواصل مع فريقي ونعمل معا من أجل مكافحة كورونا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يتواصل مع فريقه من أجل مكافحة فيروس كورونا، وذلك غداة دخوله إلى أحد المستشفيات بسبب استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا الذي كان تم إعلان إصابته به قبل عشرة أيام.

وكتب جونسون، على حسابه الرسمي على موقع تويتر،: "الليلة الماضية، وبناء على نصيحة طبيبي، ذهبت إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الاعتيادية، حيث ما زلت أعاني من أعراض فيروس كورنا، حالتي جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع".

وأضاف: "أود أن أقول شكرا لكل موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية المتميزين، الذين يعتنون بي وبغيري في هذا الوقت الصعب. أنتم أفضل ما في بريطانيا. حافظوا جميعا على سلامتكم، ورجاء تذكروا البقاء في المنزل من أجل حماية فرق الخدمات الصحية ولإنقاذ الأرواح".